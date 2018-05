Uber lubab juhtidele kindlustuskaitset

Uber teatas, et hakkab juunist alates pakkuma juhtidele kindlustuskaitset näiteks haiguste ja vigastuste vastu. Lisaks pakutakse kindlustusega ka ühekordset vanemahüvitist.

Uberi tegevjuht Dara Khosrowshahi rääkis Pariisis toimunud konverentsil Tech for Good, et nad hakkavad koos kindlustusettevõttega AXA pakkuma innovatiivset kindlustuskaitset, et juhid ei peas muretsema ootamatuste või õnnetuste korral.

Selleks, et saada sõiduvälisel ajal juhtunud sündmuste korral hüvitist, peab juht olema teinud vähemalt 150 sõitu eelneva 8 nädala jooksul.

Kindustuskaitse hakkab kehtima alates juunist ning see puudutab Euroopas üle 150 000 Uber juhti.