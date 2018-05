Venelaste vastus USA sanktsioonidele: peatage Booking.com

Venemaa kultuuriministeerium sai ettepaneku piirata USA sanktsioonide vastumeetmena hotellide broneerimisteenuse Booking.com tegevust Venemaal, kirjutas eile RBK. Ministeerium aga seda ettepanekut ei toeta, kirjutas täna Vedomosti.

Kultuuriministeerium sai kirja reisiettevõtte Svoi TS (kus TS tähendab turismiteenust - toim) juhilt Sergei Voitovitšilt, kes leiab, et ameeriklaste Booking.com tegutseb Venemaal sisuliselt puhkusekorraldajana, seejuures seda olemata ning makse maksmata. Tema hinnangul on selle teenuse käes Venemaa hotellitubade broneerimise turuosast 60-70%.

Ka Venemaa reisikorraldajate liit on üles kutsunud Booking.com'i tegevust karmimalt reguleerima, kuid mitte seda päris ära keelama, kuna see jätaks liidu sõnul tarbija ilma valikuvabadusest. Ka reisikorraldajad leiavad, et portaal osutab infoteenust ning see tuleks Venemaal registreerida, et see hakkaks makse maksma nagu iga teine Venemaal tegutsev ettevõte.

Kultuuriministeerium saatis eile turismiettevõtja avalduse oma kureeritavale turismiametile, et see vaataks ettepaneku üle ja küsiks valdkonna spetsialistide arvamust. Turismiamet lubas vastust 4. juuniks.

Ministeeriumi turismi- ja regionaalpoliitika osakonna direktor Olga Jarilova kommenteeris Vedomostile, et ministeeriumil ei ole voli keelata ega reguleerida Booking.com'i teenuse tööd. "Meie ametkond on põhimõtteliselt juba sellise küsimuse tõstatamise vastu," märkis ta ja lisas, et avalduse turismiametile edasi saatmine on "standardne tehniline protseduur" ning et Booking.comi tegevust ei ähvarda Venemaal praegu mitte miski.

Ka turismiamet, kes pöördumist menetleb, on piirangute vastu. Nende teatel on see teenus vene inimeste seas nõutud ja seda kasutatakse aktiivselt, et korraldada iseseisvalt oma reise riigis ja välismaal, selgitas amet oma kodulehel.

Ettepaneku saatnud Voitovitš aga leiab, et ükski Vene reisikorraldaja ei suuda Booking.com'iga võistelda, sest neil on kokkulepped maailma suurimate hotellikettidega - Accor, Rezidor ja Radisson. "Vene reisikorraldaja ei jõuagi sellise leppeni või siis saab palju kehvemad tingimused. Booking.com domineerib sellel turul praegu ja juba ka mitu aastat ette," kurtis ta.

Venemaa turismiametnikud on juhtinud tähelepanu ka kõrgetele vahendustasudele, mis ameeriklaste teenus hotellidelt võtab - see on umbes 18%.