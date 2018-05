Nöörimises süüdistatud Gazprom ei saanudki trahvi

Euroopa Komisjon avaldas täna seitse aastat veninud vaidluses tehtud kompromissi Gazpromiga ning varasemad lekked said kinnitust – Vene energiahiid trahvi ei saa, kuniks firma võetud kohustusi täidab.

Konkurentsiuurimine algas 2011. aastal, kui samaaegselt toimusid läbiotsimised 20 Gazpromi kontoris 10 eri riigis. Euroopa Komisjon väitis, et firma kasutas enda monopoliolukorda ära, et küsida gaasi eest väga kõrget hinda hulgas Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, sealhulgas Eestis.

Kompromissi järgi tuleb Venemaa gaasimonopolil siduda enda hinnad võrdlusindeksitega Lääne-Euroopas ning lõpetada senine praktika siduda hinnad naftahinnaga, edastas Reuters. Samuti lubab firma hindu üle vaadata iga kahe aasta tagant.

Lisaks kohustub Gazprom tühistama kõik lepingulised piirangud, mis takistavad energiahiiu klientidel enda gaasi edasi müüa. Samuti saab Bulgaaria gaasivõrgu operaator kontrolli gaasivoogude üle Kreekasse.

ELi otsus Gazpromi pakutud kompromiss vastu võtta tähendab, et firma pääseb trahvidest, mis oleksid võinud ulatuda 10 protsendini firma käibest üle kogu maailma. Trahvidest pääsemine ärritab Poolat ning mitmeid teisi idariike. Uurimine käsitles hinnapoliitikat Bulgaaria, Tšehhi, Poola, Ungari, Slovakkia, Läti, Leedu ja Eesti turgudel.

Konkurentsivolinik Margrethe Vestager, kes on otsustanud teha hiigeltrahve näiteks Google’ile, ütles, et otsus kõrvaldab takistused, mille Gazprom on gaasi vabale liikumisele seadnud ning seab paika kindlad reeglid, mille järgi Gazpromil tulevikus käituda tuleb.

„Nagu ikka, ei seisne juhtum ettevõtte lipuvärvis – asi on sellise tulemuse saavutamises, mis teenib kõige paremini Euroopa klientide ja ettevõtete huve,“ vahendas Reuters Vestageri öeldut.

Kompromiss kehtib kaheksa aastat. Kui Gazprom enda lubadusi ei täida, võib firma siiski trahvi saada.