TOP 6: miks lõpeb puhkusereis surmaga?

Kuus enim levinud põhjust, miks lõpeb mõne turisti puhkusereis surmaga, loetles üles väljaanne South China Morning Post.

Esimesel kohal on teedel juhtuvad õnnetused – kõige sagedamini on põhjuseks see, et puhkaja pole kinnitanud turvavööd. Väljaande sõnul on mootorratturi jaoks kõige surmavamaks riigiks Tai, kus ka turistid kõige enam mopeede ja baike laenutavad.

Teisel kohal on narkootikumid. Ainuüksi India populaarses kuurordis Goas on viimase 12 aasta jooksul narkosurma surnud 245 välismaalast.

Järgmine levinud surma põhjus on uppumine. Nagu märkis väljaande allikas, peavad reisijad end sageli justkui uppumatuks ja panevad seetõttu elu ohtu. Näiteks eelmisel aastal Hiinas surnud 700 välisturistist hukkus üle kolmandiku vees.

Ka alkohol on sage surma põhjus. Näiteks Hispaanias on hukkunud märkimisväärne osa puhkajaid seetõttu, et on purjus peaga hüpanud rõdult basseini.

Viiendal kohal on surmaga lõppenud kohtumine loomaga – nende seas on nii maod, koerad, jõehobud, haid, elevandid ja ka sääsed, kes kannavad malaariaviirust.

Kuuendal kohal aga on järjest levinum turistide harrastus – selfi tegemine. Kurioossete juhtumite kohta, mis selfi tegemise ajal juhtunud, on koostatud juba pikk Wikipedia artikkel. Seal on näide sakslasest, kes kukkus 40 meetri kõrguselt, kui üritas ennast jäädvustada hüppe peal Machu Picchus, või näiteks mees, kes sättis end Indias pildile koos vigastatud karuga, kes ta aga tükkideks rebis.