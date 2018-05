LHV sai taas edasi laenamiseks laenu

LHV sai Põhjamaade Investeerimipangalt (NIB) 20 miljonit eurot laenu Eesti väikestele ja keskmikele edasi laenamiseks.

LHV teates, et laenuprogramm on mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kahe eesmärgi täitmiseks: nii ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks kui ka loodussäästlike investeeringute tegemiseks.

Programmi raames väljastatavad laenud sobivad äri arendamiseks, seadmete ja masinate ostuks või muude investeeringute tegemiseks. Loodust säästvate investeeringute finantseerimise eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside teket, meresaastet Läänemeres ja muid kahjulikke keskkonnamõjusid.



NIBiga sõlmitud laenulepingu tingimuste kohaselt peab LHV saadud finantseeringu summas 20 miljonit eurot ettevõtetele edasi laenama 24 kuu jooksul ning lisama omalt poolt täiendava omaosaluse.



"Laenuprogrammi tingimused on LHV Panga jaoks soodsad, kuna laen on ASi LHV Group garantiiga ja tagamata ning muud tingimused ei sea panga jaoks piiranguid ega kohustusi, mis erineks LHV sisemistest eesmärkidest. Tegemist on esimese korraga pärast 2005. aastat, kui Põhjamaade Investeerimispank Eesti krediidiasutust finantseerib," kommenteeris LHV treasury juht Juhan Peet.

„Kuigi LHV likviidsuse tase on väga hea, hakkas käesoleval aastal kehtima uus usaldusnormatiiv, mille tõttu peame lisaks hoiustele kaasama ka pikemaajalist finantseeringut. Laenutehing NIBiga on jätk möödunud aastal Euroopa Investeerimisfondiga sõlmitud laenulepingule ja teenib panga eesmärki rahvusvahelistelt rahaturgudelt finantseeringut kaasata, et ka tulevikus Eesti ettevõtteid soodsatel tingimustel finantseerida,“ lisas Peet.