Venemaalt pressib uut musta raha peale

Rahapesu andmebüroo aastaraamatu järgi oli Eesti pankasid läbinud kahtlase raha voog mitu korda suurem, kui seni kirjeldatud miljarditesse dollaritesse ulatuvad juhtumid. Surve rahapesuks pole kuhugi kadunud.

Rahapesu andmebüroo hinnangul pole rahapesusurve kuhugi kadunud. „Viimastel aastatel on Venemaal litsentsist ilma jäänud üle 400 panga ning paljude pankade endiste juhtide suhtes on alustatud kriminaalmenetlusi omastamise ja muude süüdistuste alusel. See trend jätkus 2017. aastal ja pole näha, et see 2018. aastal muutuks, mis tähendab omakorda, et raskustesse sattuvate pankade juhid proovivad endist viisi enne litsentsi kaotamist likviidsed varad pangast fiktiivsete tehingutega välja viia. Seetõttu kestab edasi võimalus, et sellistest kuritegudest pärinevaid vahendeid püütakse legaliseerida Eesti finantssektori kaudu.“

Ainuüksi kolme aastaraamatus kirjeldatud skeemi kaudu läbis Eesti finantssüsteemi aastatel 2011–2016 enam kui 13 miljardi USD ulatuses küsitava päritoluga raha.

Peaaegu eranditult läbisid need rahavood Eesti finantssüsteemi siin mitteresidentidele avatud kontode kaudu, seisab aastaraamatus.

„Märkimisväärne osakaal oli Suurbritannias avatud firmadel, kuid esines ka Küprose, Panama, Briti Neitsisaarte ja muude riikide firmasid. Väärtpaberitehingute puhul osales mõni Venemaal registreeritud firmagi. Väga suures ulatuses oli tegemist transiitkannetega, kus saabunud raha kanti kontodelt viivitamatult edasi,“ edastab rahapesu andmebüroo.