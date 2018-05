Baltimaade raudteejuhid panevad tööle Merevaigurongi

Ainult tellijale

EVR Cargo ning Läti ja Leedu raudtee-ettevõtted panevad käiku uue regulaarse kaubaveo liini nimega Merevaigurong.

„Meie koostöö on hea näide sellest, kuidas on võimalik algatada uusi projekte olemasoleva infrastruktuuriga. Uus marsruut pakub võimalusi ja eeliseid kõigile kolmele Balti riigile. Suures pildis aitab efektiivne kaupade raudteel vedamine vähendada koormust maanteedel ning kliendi perspektiivist annab see võimaluse kasutada ühte marsruuti kõigi kolme Balti riigini jõudmiseks“ ütles Läti Raudtee tütarettevõtte LDZ Logistika juhatuse liige Eduards Cernavskis.

„Panime Läti ja Leedu kolleegidega alguse transpordikoridorile, mis võimaldab stabiilse graafiku alusel vedada kaupu Lääne-Euroopast Balti riikidesse ja siit edasi ka Soome. Oleme projekti käigus kriitilise pilguga üle vaadanud ka oma tehnilised protseduurid ning neid optimeerinud, näiteks algatanud ülemineku elektroonilisele andmevahetusele. See on hea vundament, et tulevikus ka teisi kaubavooge antud suunal efektiivsemalt hallata,“ ütles EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu.

"Eesti Raudtee toetab uut projekti ja teeb omalt poolt kõik, et see õnnestuks. See on järjekordne märk põhja-lõuna suunalise nõudluse tekkimisest, mis omakorda näitab, et Rail Balticut on vaja," sõnas Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Intermodaalne Merevaigurong veab kaupa 650 kilomeetrisel marsruudil Šestokai–Riia–Muuga. EVR Cargo vastutab liini opereerimise eest Valgast Muugani. Lätis opereerib liini LDz Logistika ja Leedus Leedu Raudtee.