Eestile terendab pea miljardine toetuste kärbe

Baltikumile ja neljale Kesk-Euroopa riigile terendab veerandi suurune kärbe Euroopa ühtekuuluvuspoliitka vahenditest, millest Eestis on toetatud kõike alates asulate veevärgist ja lõpetades keskkonnaprojektidega, kirjutab Financial Times.

Selle tulemusel väheneks näiteks Poolale antavad toetused järgmisel eelarveperioodil 19,5 miljardi euro võrra, võrreldes eelmise perioodi 83,9 miljardi euroga (2018. aasta hindades). Balti riikide, Tšehhi vabariigi ja Ungari toetused sellest fondist väheneksid 24 protsenti, millest rohkem praeguste reeglite järgi neid summasid vähendada ei saagi.

Samal ajal kasvavad Hispaaniale mõeldud eraldised järgmisel perioodil 5 protsenti 34 miljardi euroni, Kreekal 8 protsenti 19,2 miljardi euroni ja Itaalial 6,4 protsenti 38,6 miljardi euroni.

Numbrid on veel esialgsed, kuid on selge, et 330 miljardi euro suuruse ühtsusrahastu reformid saavad järgmise seitsmeaastase eelarveperioodi kõige vastuolulisemaks teemaks.

Komisjoni argument on, et alates viimasest finantskriisist on ebavõrdsuse areng Euroopas olnud varasemaga võrreldes teistsugune ning senise korra asemel tuleb keskenduda kõige mahajäänumad regioonidele.

Ühtekokku on Financial Times arvutanud, et sellal kui Balti riigid ja neli Kesk-Euroopa riiki saavad 37 miljardit eurot vähem, siis kõige raskemini finantskriisist räsitud neli Lõuna-Euroopa riiki saavad 3,7 miljardit rohkem kui eelmisel perioodil.

Muuhulgas kavatseb Komisjon võtta suurema kaitse alla piirkonnad, mis seisavad vastamisi suurema tööstustegevuse vähenemisega ning senise SKP-põhise skeemi kõrval hakatakse toetuste suuruse arvutamisel aluseks võtma ka noorte tööpuudust, haridustaset, immigratsiooni suurust viimasel kolmel aastal ning süsinikuheidet.