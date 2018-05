Hommikul: detailselt Eesti Energia megaostust

Hommikuprogrammis võtame tükkideks lahti Eesti Energia kavatsuse osta Nelja Energia ning arutame, kuidas see mõjutab Enefit Greeni võimalikku tulekut börsile.

Teiseks vaatame otsa ühele teisele suurinvesteeringule, mis avalikustatakse alles hommikul. Vaeme värske palgastatistika andmete põhjal, palju peab täna teenima, et tunda ennast kõrgepalgalisena. Teeme kokkuvõtte euro järsust nõrgenemisest dollari suhtes, kütusehinna üles-alla hüppamisest ning närvilisest kauplemisest aktsiaturgudel.

Stuudios Liis Amor ja Igor Rõtov.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Triniti eetris". Millal võivad ettevõtjad omavahel kokku leppida ja millal mitte? Millal satub kokkulepe või infovahetus õiguskaitseorganite huviorbiiti? Kust jookseb piir lubatu ja keelatu vahel ning millised võivad olla teadmatuse tagajärjed? Räägivad ja annavad nõu Triniti advokaadid Sandor Elias ja Mikk Põld. Saadet juhib Kadri Põlendik.

13.00-14.00 "Ärikliendid roolis". Saates arutlevad kolm Eesti autoajakirjanikku autonduse tuleviku üle järgneva 10-20 aasta perspektiivis. Kas diiselautod tõesti kaovad tänavatelt ning asenduvad elektriautodega, nagu väitis eelmisel nädalal Poola päritolu Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Elzbieta Bienkowska? Mis seisus on isejuhtivate autode areng? Kas tõesti on need aastal 2025 meie teedel saanud tavapärasteks? Milliseid alternatiivkütuseid me lähitulevikus kasutama hakkame? Milliseid perspektiive loob meie autovedajate tänavu avatav esimene LNG tankla? Stuudios on Tehnikamaailma peatoimetaja Tõnu Ojala, Autlehe toimetaja Elmar Ots ning saatejuht Tõnu Tramm.

15.00-16.00 "Fookuses". Seekord avastame ainulaadset toidukäitlejate programmi FoodDocs, mis võitis ka Ajujahi saate. Saade valmis küll enne võitu. FoodDocs aitab luua pilvepõhises programmis oma ettevõttele enesekontrolliplaani, mis võimaldab hallata seadusele vastavaid dokumente. Uurime, mida FoodDocs endast kujutab ja kuidas see töötab. Stuudios on ettevõtte müügi- ja turundusjuht Katrin Liivat ja endine presidendi kantselei peakokk Inga Paenurm. Saadet juhib Liis Amor.