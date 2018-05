Läti tahab keelata sularahas palga maksmise

Läti kommertspankade liit tegi ettepaneku seada ettevõtjatele kohustus loobuda sularahas palga maksmisest – lubatud oleksid vaid väga harvad erandid, vahendas Läti riigitelevisioon.

„Kui me vaatame naaberriike, siis on sularahata maksed tavapraktika - sularahas makstakse palka harva, see on pigem erand,“ rääkis liidu liige Janis Brazovskis. „Ausatele klientidele ja neile, kellega me koostööd teeme, ei valmistaks see muudatus mingeid raskusi. Meie hinnangul on see hädavajalik, ennekõike just võitluses varimajandusega.“

Ka Läti rahandusministeerium toetab seda ettepanekut ja leiab, et tööseadusesse vastavate muudatuste sisseviimine ei ole probleem.

„Me oleme üks neist riikidest, kus on hästi arenenud pangateenused. Oleme sammu võrra ees paljudest riikidest ja kasutame ka tegelikkuses sularahavaba arveldust, nii et ma ei leia, et see otsus tooks kaasa väga suuri muudatusi,“ kommenteeris rahandusminister Dana Reizniece-Ozola. “Mõistagi on tänapäeva maailmas palju mugavam arveldada sularahata ja see on abiks ka võitluses varimajandusega. Peamine, et pangad ei kasutaks seda selleks, et tõsta oma teenuste hinda,” hoiatas minister.

Kommertspankade liidu idee on praegu veel arutamisjärgus kõigi osapooltega ning plaani järgi peaks see otsus vastu võetama veel sel aastal, juhul kui see ikka saab Seimilt toetuse.

Üldiselt on Läti ühiskond aga seda meelt, et palga sularahas maksmist ei tohiks täiesti ära keelata – kõik pole selleks muutuseks valmis.

Läti Pangast märgiti, et üldisele sularahakäibele see otsus mõju ei avalda. “Vaatamata uutele tehnoloogiatele tõuseb sularahakäive euroalal iga aasta 4-5 protsendi võrra, nii ka Lätis. See kinnitab, et me ei saa vaadata kitsalt ainult seda, kuidas keegi tohib sularaha kasutada. Sularaha on normaalne palga maksmise vahend,” kommenteeris keskpanga juhatuse liige Janis Blums.

Eelmise aasta andmete põhjal oli Lätis sularahana käibel 43 miljonit eurokupüüri ja 295 miljonit münti.