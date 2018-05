Raadiohommikus: eestlaste vallutusplaanid Leedus

Inbanki plaanidest Leedus ostetud järelmaksufirmaga Mokilizingas räägib Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis Inbanki juht Jan Andresoo.

Hommikuprogrammi teine külaline on EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu, kes koos Läti ja Leedu raudtee-ettevõtjatega paneb Balti riikides käima uue regulaarse kaubaveo liini. Lisaks on Toomsalu lubanud Tallinna ja Tartu vahelise konteinerrongiga tuua maanteedelt ära 26 000 veokit aastas. Küsime, kui kaugele see plaan on jõudnud ning mis takistab kaubavedude senisest suuremat suunamist maanteedelt raudteele.

Reformierakonna esimehe Kaja Kallasega räägime Eesti Energia ja Nelja Energia tehingust, mille suhtes Kallas on kriitiline ja tema valitsusjuhina poleks sellele tehingule luba andnud. Lisaks selgitab Kaja Kallas, miks peaks Eesti riik esitama Gazpromi vastu kahjunõude Euroopa konkurentsireeglite rikkumise pärast. Äripäeva arvamustoimetuse juhi Vilja Kiisleriga räägime aga sellest, miks toetab Kersti Kaljulaid Eesti Energia täielikku erastamist.

Stuudios on Aivar Hundimägi ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Isemajandav Eesti". Millest tuleks alustada Eesti riiki reformides? Oma retsepti Eesti riigi tõhusamaks muutmiseks pakuvad välja õiguskantsler Ülle Madise ning Tallink Grupi juht Paavo Nõgene. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

13.00-14.00 "Eetris on Ehitusuudised". Kogenud ehitusjuht, AS EG Ehitust juhtiv Ahto Aruväli kõneleb konsortsiumiga võidetud 34-miljonisest Balticconnectori maapealse osa ehitushankest, mille ehitus kestab 18 kuud ning kus peamine töö tehakse ära oma tööjõuga. Saates tuleb lisaks veel jutuks ka Aruvälju tormiline tõus ehitusvaldkonna tippjuhiks, samuti sellest kuidas ta verinoorena juhtis Rakvere Aqva Spa ehitust ning kui kõrgeks hindab talle Tondiraba Jäähalli ehituse eest omistatud Aasta Ehitaja tiitlit ning samuti ka mida tähendab „Merko kool”. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00-16.00 "Kullafond". Täna kordame saadet "Kasulik Äripäev", milles räägitakse kuidas saada võõrkeeled selgeks lihtsalt ja kiirelt. Rivo Sarapiku külaliseks on keeltekoolitaja ja keeleõppeäpi Speakly juht Ott Ojamets.