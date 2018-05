Alexela: läksime Poolasse Eesti aktsiiside pärast

Alates eilsest pakub Alexela tankimisvõimalust Poolas, teatas ettevõte. Peamise põhjusena nimetab Alexela grupi juhatuse liige Alan Vaht siinseid aktsiisitõuse.

Vaht ütles, et otsus pöörduda välisturgudele oli ajendatud eeskätt ulatuslikust aktsiisitõusust, mis on suure osa transpordi ja märgatava osa erasektori tankimistest viinud Eestist välja. „Tanklaketi vaatevinklist on see kahtlemata murettekitav olukord. Soodsama tankimisvõimaluse pakkumine piiri taga Lätis, Leedus ja nüüd ka Poolas on olnud meile seega möödapääsmatu valik,“ selgitas Vaht.

Vaht avaldas lootust, et riik vaatab aktsiisipoliitika üle. Tema sõnul maksaks pikamaa-auto tänaseid kütusehindu arvestades ühe paagitäie eest Eestis tankimisega 170 eurot rohkem kui siis, kui tangib teekonnal läbi Läti, Leedu ja Poola. "Keskmise suurusega transpordiettevõtte jaoks tähendab Eestis tankimine seega täiendavaid kulusid üle 200 000 euro aastas. Välisvedajatega konkurentsis püsimiseks on ainus võimaluseks pikamaa-autode tankimine Eestist väljas,“ ütles ta.

Eelmise aasta novembris hakkas Alexela pakkuma tankimisvõimalust 127 Läti tanklas, millele tuli täiendus tänavu jaanuaris 193 Leedu tanklas. Eilsest lisandusid Alexela partnertanklate hulka ka 2182 bensiinijaama Poolas. Koos Eestis paiknevate Alexela nime kandvate tanklatega saavad ettevõtte ärikliendid tankida nüüdsest kokku 2604 tanklas.