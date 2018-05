Eesti Pank: meil on probleeme konkurentsivõimega

Esimese kvartali majanduskasv oli aeglasem, kui näitasid lühiajalised prognoosimudelid, ütles Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Samas oli kasv kooskõlas Eesti Panga detsembriprognoosiga, mis ennustas esimeses kvartalis 3,7% majanduskasvu.

Statistikaameti teatel kasvas majandus esimeses kvartalis võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga 3,6% ja kahanes sesoonselt ning tööpäevade arvuga korrigeeritult eelmise kvartaliga võrreldes 0,1%.

Kaspar Oja sõnul oli majanduskasvu aeglustumine esimeses kvartalis Euroopas laiapõhjaline ja seda on põhjendatud erinevate teguritega, nagu pikale veninud gripilaine, streigid jms. Eestis mängib majanduskasvu aeglustumise juures rolli see, et majandus on juba jõudnud kõrgkonjunktuuri seisu ning vabu ressursse, mille arvel kiirelt kasvada, on jäänud vähemaks. Potentsiaalse majanduskasvu hinnangud Eesti kohta on 3% juures ja sellist kasvu pikemal perioodil ületades võivad tekkida majanduses tasakaalustamatuse ilmingud, mis suurendavad haavatavust.

Majanduskasvu jätkumiseks on keskpanga ökonomisti sõnul vaja tugevdada konkurentsivõimet. Nõudluspoolel kahanesid investeeringud ja investeeringute suhe SKPsse vähenes alla 20%. Sellest väiksem on investeeringute ja SKP suhe alates 1995. aastast olnud vaid 2010. aasta esimeses kvartalis. Nõrk oli ka ekspordi ja eratarbimise kasv. Majanduskasvu selgitasid tehnilised tegurid, nagu varude muutus ja statistiline vahe. Tegevusalati oli pilt mõnevõrra optimistlikum: töötleva tööstuse lisandväärtuse kasv ületas majanduskasvu ja ehituse pea 20% kasv osutas ka investeerimisele.