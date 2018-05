Raadiohommikus: lastekaitsepäevast Hiina turistide buumini

31. mai 2018, 16:30

Rahvusvahelisel lastekaitsepäeval tuleb hommikuprogrammi külla tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna juhataja Hanna Turetski-Toomik, kellega räägime lastele müümisest ja turundamisest. Kas ja kuidas lapsi selle eest kaitsta?

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja Evelin Tsirkiga räägime peagi ees ootavast Hiina turistide buumist ja sellest, kuidas ettevõtjad sellest kasu lõigata saaksid.

Agentuuri Impact 80/20 juht Paul Aguraijuja räägib loometööstuse ekspordivõimalustest - teatri NO ja seriaali "Pank" näitel.

Stuudios on Liis Amor ja Hando Sinisalu.

Reede jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Kuum tool". Eesti Energia hiigeltehing Nelja Energia ostmiseks on tekitanud palju küsimusi. Kas pakutud hind oli õiglane? Kas turul tekib monopol või mitte? Millal tuleb Enefit Green börsile? Kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele vastab Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, kes muu seas kommenteerib ka möödunud nädala kuumal toolil olnud Andres Sõnajala kriitikat. Küsimusi esitab Kadri Põlendik.

13.00-14.00 "Uus Maa kinnsivarasaade". Korteri omanikule on sobiva üürilise leidmine alati pisuke peavalu, sest kunagi ei tea, kas valitud inimene hoiab sinu vara nii nagu sina või tekitab hoopis hulgaliselt probleeme. Samamoodi on üürnikul korterit valides keeruline ette näha kõiki probleeme, mis võivad tekkida. Sellest, mida mõlemad osapooled peaksid enne otsuse tegemist tähele panema, räägib Uus Maa elamispindade tegevjuht Kristi Djomin. Lisaks tuleb juttu, milliseid erilisi uusi arendusi on Tallinnasse kerkinud ja mida teevad praegu korterite üürihinnad. Saadet juhib Kadri Põlendik.

15.00-16.00 "Kullafond". Kordame saadet "Börsipäevik", mis salvestatud möödunud aasta novembris. Bitcoin oli oma ajaloolisi tippe tegemas, inimesed said peaaegu üleöö miljonäriks. Eufooria oli suur ja usk bitcoini püsis nii kauplejate kui tehnoloogiaentusiastide seas kõigutamatuna.

Laupäeval.

10.00-12.00 "Persoon". Kuidas teha vihma? Kuidas minna läbi seina? Kuidas viibida mitmes kohas korraga? Kuidas võtta õhust losse ja kuldsõrmuseid? Kas joogi peab elama üksinduses või peab olema abielus? Kas tal võib olla lapsi mitme naisega? Kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele vastab Ingvar Villido – joogi, kellele pole võõras miski inimlik: teda on nähtud nii suitsu tegemas kui ka liha söömas. Vähe sellest, ta on edukas ettevõtja, kes teab täpselt, et inimesed hindavad ainult seda, mille eest on kõvasti maksnud. Küsib Vilja Kiisler.