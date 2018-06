Itaalia värske koalitsioon läks kohe Junckeriga tülli

Ainult tellijale

Äripäev 01. juuni 2018, 11:47

Itaalia euroskeptilised parteid lõpetasid kolm kuud kestnud segaduse ja moodustavad valitsuse, samas mindi kohe tülli Euroopa Komisjoni presidendiga.

Uuel valitsusel on kavas rohkem kulutada, oponeerida Euroopa Liidu rahandusreeglitega ja võidelda immigratsiooni vastu, vahendab Reuters.

Koalitsioonileppe sõlmimine tähendab, et kordusvalimisi ei tule. See rahustas ka närviliseks muutunud börsi. Investoritele meeldib, et ei tule uusi valimisi, sest kardeti, et see kujuneks sisuliselt referendumiks selle üle, kas euro jääb või mitte.

Ilmselt hakkavad investorid nüüd teraselt jälgima Liiga ja Viie Tähe Liikumise suuri kulutamisplaane, mis võivad kasvatada riigivõlga. Lisaks on koalitsioon öelnud, et üks siht on survestada Euroopa Liitu üle vaatama oma fiskaalreeglid, mis on Liiga juhi Matteo Salvini sõnul itaallased orjastanud.