Vassiljev tegi tuluga teistele riigikogulastele silmad ette

Riigikogu ja valitsuse liikmetest märkis majanduslike huvide deklaratsioonis suurima tulu riigikogulane Viktor Vassiljev.

Alguses näitas Vassiljev oma tuludena 95 000 eurot, hiljem aga näitas neid 200 000 euro võrra suuremana. Ta selgitas, et esitas majanduslike huvide deklaratsiooni aasta alguses, kui ei olnud veel maksudeklaratsiooni tehtud ning ta ei teadnud täpselt oma möödunud aasta tulusid.

Vassiljev selgitas oma möödunud aasta suurt tulu sellega, et ta saab riigikogulasena palka, pensionit ja mitmest kohast head honorari. Lisaks müüs ta maha kolm aastat tagasi ostetud maatüki, mis ka möödunud aasta tuludes kajastus. Saadud raha investeeris ta aga järgmisesse maatükki.

Tasub teada 117 riigikogu ja valitsuse liikmest on 26 isikul oma majanduslikud huvid esitamata.

„Kui keegi teine oleks teeninud aastas 300 000 eurot, te poleks tähelepanu pööranudki. Aga riigikogu liikme puhul hakkavad kõik huvi tundma,“ nentis Vassiljev teenitud summa kohta. Vassiljev märkis veel, et 65aastaseks saades on tekkinud inimesel elu jooksul vara ning ka oskusi varaga ümber käia nii, et seda ära ei raiska ja hoopis tasapisi kasvatad.

Oma ettevõtte Galenos kohta selgitas Vassiljev, et algselt ravimite tootmisega tegelenud ettevõte jättis selle tegevuse kõrvale, sest Eestis muutunud regulatsiooni tõttu võeti nende toodang ravimite nimekirjast välja. Nüüd aga hakkas tema poeg ettevõtte alt enda kaubamärgiga tegelema. KOOR wood nime all toodab ta puidust esemeid. „Mina olen seal formaalselt juhatuse esimees, hoian poja tegemistel silma peal. Ta on noor hakkaja poiss ja tal töötavad seal noored hakkajad ja väga toredad lahtise mõtlemisega inimesed,“ rääkis Vassiljev.

Investeeringute kohta sõnas Vassiljev, et ta usaldab kõige rohkem iseennast ja börsil pole kätt proovinud. „Mina loteriimänge ei mängi. Mina ei investeeri asjadesse, mis ei ole minu kontrolli all. Täpselt samamoodi, nagu mulle meeldib autoga sõita rooli taga istudes, mitte tagaistmel,“ võrdles ta.

„Kui ma investeerin kuskile mingisse fondi ja see tõmbab mind alt, siis ma olen vihane ja masendunud. Aga kui ma investeerin omaenda tegemistesse, siis kui ma võidan, ma kiidan iseennast: „Viktor, tubli oled!“. Ja kui ma kaotan, siis ma ütlen, et pole midagi parata, Viktor, sul on veel arenguruumi,“ rääkis ta oma põhimõtetest veel.