Lamborghini elektriauto ei sisalda akusid, see ongi üks aku

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Lamborghini ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituut (MIT) esitlesid eelmisel aastal ultrafuturistlikku meistriteost Terzo Millenniot – oma ettekujutust tuleviku sportautost.

Lamborghini uurimis- ja arendusosakonna juht Maurizio Reggiani ütles väljaandele Digital Trends, et tegemist pole teadusliku fantastika ega moodsa kunstiga, nagu selle kohta on arvatud, vaid tõsiseltvõetava kontseptsiooniga, milline üks tuleviku superauto võiks olla.

Reggiani sõnul arutatakse Lamborghinis sageli, milline võiks elektriauto välja näha ja millal see võiks turule tulla. Ettevõtte on jõudnud järeldusele, et superautodele praegune Teslades, Nissanites ja Jaguarides kasutatav tehnoloogia ei sobi. Peaprobleemiks on kaal ja akud.

„Tippkiirus peab ulatuma üle 186 miili tunnis (300 km/h) ja sellega peab saama sõita korraga kolm ringi Nordschleifel. Ka juhitavus peab olema tippklassist. Seda praeguse akutehnoloogiaga ei saavuta,“ selgitas Reggiani. Nordschleife on üks Nürburgringi rada.

Suurem osa praegustest ja tulevikuks kavandatud elektriautodest kasutab rulalaua-taolist alust, kuhu on liitium-ioonakud laotatud nagu hiigelsuur madrats. See toimib hästi maasturites, aga ei sobi Reggiani sõnul Lamborghinile, sest takistab akude vahetust ja lisab kaalu. Lahenduseks on tema sõnul ilmselt tippklassist laetavates kerepaneelides.

Terzo Millennio näitab, et tehniliselt on võimalik energiat süsinikkiust valmistatud osadesse ladustada. Sel juhul on need korraga nii kere osad kui ka akud, aga ka näiteks istmete seljatoed. Iseenesest sobivad kõik kergest komposiitmaterjalist tehtud osad. Just nende teedrajavate tulevikutehnoloogiate kallal Lamborghini ja MIT praegu töötavadki.

Reggiani arvates on see ainus võimalus teha elektrilise supersportauto, mitte lihtsalt elektriline sportauto.

Kõik asjad pole veel lahendust saanud, aga Reggiani usub sellesse visiooni.

„MITiga tehtav uuring kestab kolm aastat. Kui see projekt saab läbi, siis otsustame, kas jätkame. Pakun, et vastus on jah, siis võtab auto tooteks tegemine aega kaks aastat. Autode tootmiseks valmistumiseks kulub umbes viis aastat. Seega võiks teoreetiliselt aastaks 2028 olla meil täiselektriline Lamborghini. Kui midagi läheb valesti, siis tuleb stopp,“ rääkis Reggiani.