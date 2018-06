Raadiohommikus Trigoni julge panuse tagamaad

03. juuni 2018, 13:00

Trigon Capitali otsus minna lahingusse kasiinofirma Olympic ülevõtjaga võib tähendada Tirgonile väga tulusat võitu. Olympicu pärast peetavate lahingute tagamaadest teeme esmaspäeval juttu Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lisaks räägime hommikuprogrammis teisipäeval riigikogus olulise riikliku tähtsusega küsimusena arutelu alla tulevast eelnõust „Riigireformi põhialused 2030“. Milliseid ettepanekuid on riigikogu erinevad erakonnad esitanud halduskoormuse vähendamiseks ja riigi tõhusamaks muutmiseks ning kas need kattuvad äriliidrite loodud Riigireformi sihtasutuse ideedega, sellest tuleb rääkima riigikogu liige Tanel Talve.

Saadet juhivad Aivar Hundimägi ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisemad teemad võtavad kokku Aivar Hundimägi ja Priit Pokk.

13.00-14.00 "Maksu- ja tolliamet annab nõu". Tänavu deklareeriti tulusid ligi pool miljardit rohkem kui möödunud aastal hoolimata sellest, et deklareerijate arv vähenes ligi 26 000 inimese võrra. Mida võib tänavuse aasta statistikast välja lugeda, kuidas edeneb nii-öelda uuema aja tulude kätte saamine ning millega olid inimesed taotlust täites hädas - sellest räägib tänases saates maksu- ja tolliameti teenuste osakonna juhtivspetsialist Hannes Udde. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud Äripäeva korraldatud Psühholoogiakonverentsil. Coach Raimo Ülavere sõnul tuleb ehitada meeskonda, mitte perekonda. Lihtsaim viis selle mõistmiseks on võrrelda ennast spordimeeskondadega – neid ei panda, vähemasti tipptasemel, kokku eelkõige toredatest inimestest, kellel oleks omavahel mõnus olla. Need pannakse kokku selleks, et võita. Meeskond on vahend. Alati. Saate teises pooles kõneleb Kristel Rannamees konstellatsioonist. Seda meetodit rakendatakse tänapäeval edukalt nii peresuhete harmoniseerimiseks, meeskonnatöö tõhustamiseks kollektiivides, äriplaanide ja eesmärkide korrigeerimisel, kohtulahendite läbivaatamisel, meditsiinis ja muudes valdkondades. Selle meetodi abil saavad kergesti nähtavaks varjatud dünaamikad, mis meie otsuseid ja reaktsioone juhivad.