Soomes napib 10-20eurose tunnipalga eest kuusevõrse korjajaid

Soome on rikas metsaandide poolest, mille järele on ka mujal nõudlust – näiteks oleks maailmas turgu kuusevõrsetele, kirjutab Yle uudisteportaal.

Paraku on see esialgu suuresti kasutamata ressurss, sest Soomes ei leidu piisavalt palju kuusevõrsete noppijaid, isegi hea raha eest. Ylega rääkinud Nordic Herbsi juht Petri Koivisto ütles, et ta oleks kohe valmis müüma 45 000 kilo kuusevõrseid, kuid takistuseks on töötajate põud – soomlased ei taha metsas töötada.

Usinam kuusevõrse korjaja võib teenida tunnis paarkümmend eurot, isegi rohkem, keskmine teenistus on kümme eurot tunnis, vahendab Yle. Võrsete eest makstakse korjajatele viis eurot kilo pealt puhtalt kätte.

Praegu leitakse Soomes metsa tööle põhiliselt immigrante, lisaks mõned Soome pensionärid. Üks pensionärist võrsekorjaja kurtis Ylele, et metsas on liiga palju sääski ja töö on liiga aeglane – tema suudab noppida mitu ämbritäit päevas ning ämbritäis kaalub paar kilo.

Lisaks kuusevõrsetele on maailmas suur nõudlus kaselehtede ja -mahla, kanarbikuõite, põdrakanepi, angervaksa ja naadi järele, kirjutab Yle. Soolaka maitsega kuusevõrseid võib lisaks niisama näksimisele lisada näiteks siirupisse ja vahuveini.