Euroopa Komisjon kiitis USA-vastased tariifid heaks

Euroopa Komisjon kiitis täna heaks Ameerika Ühendriikide vastu suunatud tariifid, mis hakkavad kehtima juulis.

Komisjon kirjutas oma veebilehel, et Ameerika Ühendriikide kehtestatud tariifid mõjutavad 6,4 miljardi euro ulatuses Euroopa Liidu eksportkaupu. Seega on ELil õigus vastata samas mahus tariifidega.

Esialgu kehtestatakse tariifid kokku 2,8 miljardi euro ulatuses USA kaupadele. Ülejäänud 3,6 miljardit eurot kasutatakse tõenäoliselt ära järgmise kolme aasta jooksul.

„See on proportsionaalne vastus Ühendriikide ebaseaduslikule otsusele kehtestada tariifid Euroopa Liidu terase- ja alumiiniumiekspordile. Euroopa Liidu otsus on rahvusvahelise õigusega kooskõlas. On kahetsusväärne, et USA ei jätnud meile muud võimalust kui oma huvisid kaitsta,“ ütles ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström.

Tariifide alla lähevad teras, riided, jalatsid ja valitud tööstuskaubad. Nimekirja mahuvad veel jumestustooted, jahid, mootorrattad, viski, riis, jõhvikad ja apelsinimahl.