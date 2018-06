Hiina pakkus USA-le 70 miljardit

Kaubatollide vältimiseks pakkus Hiina USA-le, et ostab iga aasta 70 miljardi eest rohkem kaupu, kirjutab Wall Street Journal.

Kaubagrupid on ilmselt valitud USA raskemas seisus sektorite ning ka president Trumpi toetusbaasile mõeldes. Sütt kaevandatakse Pennsylvanias ja Lääne-Virginias, mis võivad saada kaalukeeleks näiteks USA vahevalimistel. Maisi ja soja puhul on tegemist ennekõike kaubanduspiirangute vähendamisega ning maagaasi lubati osta Hiina riiklike ettevõtete kaudu.

Hiina pakkus, et ostab senisest rohkem sojaube, maisi, maagaasi, sütt ja tööstuskaupu, ainus tingimus oli, et USA loobub kavast kehtestada tollimaks Hiina kaupadele.

USA on tahtnud vähendada Hiina kaubanduspuudujääki 375 miljardilt dollarilt enam kui poole võrra, 175 miljardile, Hiina pakkumine on selles mõttes poolel teel. Kõhklusi tekitab USAs veel asjaolu, et Hiina ostud ei vähendaks üldist kaubanduspuudujääki, vaid ostaksid need kaubad lihtsalt teistelt partneritelt eest ära. Näiteks on ebaselge, kas põllumajandusettevõtted üldse suudaksid nii kiiresti toodangut suurendada.