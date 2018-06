President tunnistas e-residentsuse probleeme

"Samas on kasvades välja tulnud ka terve rida probleeme ning nüüd ongi otsustamise koht, millisel kujul e-residentsuse arendamisega edasi minna, milline saab olema e-residentsus 2.0. Mis on see ärimudel ja kuidas Eesti inimestel on võimalik sellelt teenida? Keda me e-residendiks ootame? Koos kõigi asjassepuutuvate osapooltega tulebki nüüd jõuda arusaamisele, kuidas maandada üles kerkinud riskid ja neile küsimustele vastata," rääkis Kaljulaid.

Kohtumisel lepiti kokku, et 1. detsembriks töötavad eksperdid kõiki osapooli kaasates välja e-residentsus 2.0 teekaardi, mis paneb paika nii e-residentsuse potentsiaal kui ka riskid ja probleemid ning võimalused nende maandamiseks.

Ümarlaual osalesid e-residentsuse programmi vedajad ja nõukogu, ministeeriumite, finantsinspektsiooni, Eesti Panga, politseistruktuuride, registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK), riigi infosüsteemi ameti (RIA), advokatuuri, notarite koja, teenusmajanduse koja ja teiste e-residentsuse programmiga kokku puutuvate osapoolte esindajad.