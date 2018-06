Reinsalu: haigus ei tohi anda immuniteeti

Justiitsminister Urmas Reinsalu hinnangul ei tohi haigus anda ühelegi inimesele menetluslikku immuniteeti ning kui sellised tõlgendused kohtupraktikas tekivad, tuleb seadused kriitiliselt üle vaadata.

„Seadus näeb ette, et kui süüdistatav on parandamatult haigestunud ning ei ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma, võib kohus menetluse lõpetada. Ent ütlen ühemõtteliselt, et selle sätte mõte on anda võimalus humanistlikel kaalutlustel menetlus lõpetada, aga see ei kanna endas täiendava isikliku puutumatuse eesmärki. Kui seaduses selline lünk on, siis tuleb see kriitiliselt üle vaadata,“ sõnas justiitsminister pressiteate vahendusel.