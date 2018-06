Biometaani tankimise vastu oli avakuul suur huvi

Eesti Gaas hakkas aprilli lõpus pakkuma võimalust tankida sõidukitesse maagaasi kõrval ka biometaani, esimesel kuul oli huvi suur. Tooni andsid müügis linnaliinibussid.

Biometaani müügi maht tanklates üle Eesti oli maikuus kokku ligi 261 000 kuupmeetrit, millest üle kolmandiku jõudis sõidukitesse puhtal ehk segamata kujul, selgub Eesti Gaasi värskest statistikast.

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov ütles pressiteate vahendusel, et keskkonnahoidlikke autokütuseid tõukab tagant tarbijate teadlikkus soodsast hinnast ja vähesest saastest. “Maikuu rohegaasi müügi maht ületas meie esialgseid prognoose ning näitab, et nii ettevõtted kui ka eraisikud ostavad üha teadlikumalt transpordiks mõeldud gaasi just vähese keskkonnamõju tõttu,” ütles Kotov.