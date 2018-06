Eesti valmistub asukohapiirangute keelustamiseks

Lisaks rakendub järgmise aasta 1. jaanuarist Euroopa Liidu postipakkide määrus. Postipakkide määruse eesmärgiks on suurendada rahvusvaheliste postipakkide hindade läbipaistvust, et vähendada nende põhjendamatut kallinemist. Geoblokeeringu määrus ning postipakkide määrus aitavad üheskoos muuta soodsamaks ka kaupade kojuvedu Eesti klientidele ning suurendada Eesti toodete müüki välisturgudel.



Tarbijakaitseseaduse muutmisega määratakse tarbijakaitseamet tagama asukohapiiranguid keelustava määruse rakendamist ning tegema järelevalvet nõuete täitmise üle. Nõuete rikkumise korral on ametil õigus karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või kuni 32 000 eurot, kui rikkumise on toime pannud juriidiline isik.



Keeld ei puuduta neid tooteid ja teenuseid, mille puhul on piirang põhjendatud, näiteks kui müüdavad kaubad on sihtriigis keelatud. Määrus ei kaota piiranguid autoriõigusega kaitstud sisu müügilt, nagu filmid, muusika, arvutimängud ja raamatud, sealhulgas e-raamatud, kuid töö selle nimel käib. Asukohapiirangud sellistel platvormidel ei kao suure tõenäosusega enne 2020. aastat.