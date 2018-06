Leedu veofirmad kaaluvad äri toomist Lätti ja Eestisse

„Ma ei taha sellega tegelda. Suured ettevõtted, kellel on suured autopargid, viivad oma ärid üle Lätti või Eestisse ja seda hoolimata asjaolust, et nad saavad tänu veokite suurele arvule oluliselt soodsamad kindlustuslepingud. Mina ei saa oma kulusid amortiseerida aga mingil viisil. Ma saan aru, et hind saab tõusta, kuid sellises ulatuses?“

Lisaks on pidevalt kasvanud ka diislikütuse hind Leedus võrreldes naaberriikidega. Eelmise nädala seisuga oli Leedus diislikütus Läti hindadest kallim 5% ja Poolast 4,1%, rääkimata Venemaast ja Valgevenest, millest on kütus kallim vastavalt 51,2 ja 52,9%. Üksnes Eestis on diislikütus kallim ja seda tervelt 6,6% võrra, tõdeb cargonews.lt.