Saksamaa majandus jätkab nõrgalt

Esimeses kvartalis ilmenenud Saksamaa tööstuse nõrk seis ei kipu ikka veel lahtuma, selgub aprilli tööstusnäitajatest, see võib tähendada aga nõrka majanduskasvu ka teises kvartalis.

"Saksa majandus on teist kvartalit alustanud tagasihoidlikult: tellimused, eksport ja tööstustoodang on kõik pettumust valmistavad," ütles VP Banki peaanalüütik Thomas Gitzel. Tööstustellimused on sealjuures languses olnud juba neli kuud järjest.

Analüütikud kardavad, et üldiselt nõrka seisu ohustavad praegu ühelt poolt maailmas kanda kinnitavad protektsionistlikud meetmed ning teisalt raskused tarneahelas.

Financial Times märgib, et Saksamaa kõrval jäi kehvaks ka Prantsusmaa tööstustoodang, kahanedes aprillis märtsiga võrreldes 0,5 protsenti, sellal kui prognoositud oli hoopis 0,3protsendiline tõus.

ING Saksamaa peaanalüütik Carsten Brzeski ütles lehele, et Saksamaa makromajanduslikud numbridest selgub, et hoo taas sissevõtmine ei lähe nii libedalt kui oodati. "See on nagu paha pohmelus, mis kuidagi üle ei taha minna," ütles ta.

Eile avaldatud Eurostati andmete järgi kasvas euroala majandus esimeses kvartalis aastalõpuga võrreldes 0,4 protsenti. Nii Saksamaa kui Prantsuse majanduskasv jäi sealjuures Euroopa keskmisele alla.