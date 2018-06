USA hoiatab Türgit Vene raketisüsteemide eest

Ainult tellijale

Ainult tellijale

USA ja Türgi näivad küll viimasel ajal paremini läbi saavat, kuid Ühendriikidele on pinnuks silmas liitlaste otsus hankida Venemaa S400 raketisüsteemid.

Nimelt on Türgi sõlminud Venemaaga lepingu S400 ballistiliste rakettide ostuks, aga USA on sellele konkreetselt vastu. Esiteks üritab USA koos liitlastega Venemaad relvakaubandusest ära lõigata, teiseks meeldiks USAle müüa hoopis omamaiseid Patriot süsteeme ning kolmandaks kartvat USA NATO lennukite pärast.

USA on päevalehe andmetel ähvardanud Türgit, et kui ostuga edasi minnakse, siis satub riik sanktsioonide alla, kuid Türgi on sellest hoolimata kõik ettepanekud tagasi lükanud ning peab oma siseriiklikku kaitset rangelt siseasjaks. Võimalike sanktsioonide puhul on Türgi valmis vastama omapoolsete sanktsioonidega.

NATO lennukite ohutuse tagamise nimel on türklased valmis koostööd tegema küll ning lisavad, et on juba omalt poolt kõik selleks teinud, näiteks töötades välja oma tarkvara S400 juhtimiseks, selmet tugineda Vene tarkvarale ja väljaõppele.

Kolmandaks on president Trump püüdnud Türgi president Recep Tayyip Erdogani püüdnud veenda Patriot süsteemide ostuks, mis varasemalt pole Türgile USA vastuseisu tõttu kättesaadavad olnud. Türgi vastus sellele on olnud, et nad võivad Patriotide ostu kaaluda tingimusel, kui presidendi administratsioon suudab sellele ka Kongressi toetuse tagada.

Kurdi küsimus

Nädala algul külastas Türgi välisminister Mevlüt Cavusoglu Washingtonis USA ametivenda Mike Pompeod. Kõneluste tulemusel jääb mulje, et USA on taaskord valmis oma kurdi liitlased Lähis-Idas hülgama.

Süüria kodusõja käigus on kurdide kontrolli alla langenud laialdased alad Põhja-Süürias, mida Türgi peab julgeolekuohuks. Samas kandsid kurdid põhiraskust ISISe vastases kampaanias. Kui kõigepealt kihutasid Türgi liitlastest islamiäärmuslased kurdi omakaitseväed välja Afrini provintsist, siis nüüd on Manbij provintsi käes kord.

USA ja Türgi on põhimõtteliselt kokku leppinud raamistiku loomises, mille järgi kurdi omakaitseväed ka sellest provintsist lahkuvad. Vastasel juhul on türklased ähvardanud sõjategevuse laienemisega. Hurriyeti allikate järgi on USA mures piirkonna ühe peamisel liitlase kaotamise pärast ning valmis järeleandmisi tegema.

Samal ajal teeb muret ka võimalik sõjategevuse laienemine, sest see võiks viia olukorrani, kus omavahel satuvad tulevahetusse Türgi ja USA sõdurid, kes viibivad kurdide juures. See oli teemaks ka Trumpi ja Erdogani vestluses, kus viimane rõhutanut, et Türgi eesmärk on kurdi väed piirkonnast välja saada.