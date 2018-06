Jaeketid on väikepoodnikud välja söönud

Eestis on väikeste poodide hulk aastate jooksul drastiliselt langenud, samas naudivad suurte jaekettide väikesed poed edu.

Põhjuseid oli kolm: aeg, kaubavalik ja hind.

Inimesed ei taha poodides riiulite vahel seigelda, lisaks ei taheta poodi liiga pikka maad sõita. „Poodi minekuks ei tohi kuluda üle 10 minuti, poes sees ning kauba valimine ei tohiks aega võtta rohkem kui üks minut toote kohta ning kassades maksmine ei tohiks võtta aega rohkem kui kolm minutit,“ rääkis Kurisoo uuringu tulemustest.

Inimestele meeldiks, kui väikesest poest saaks natuke suuremat valikut, kui lihtsalt jooki-maiustust ning midagi kiiresti söömiseks. „Soovitakse osta rohkem kaupa, mida on neil iga päev tarvis.“

Uuringust tulemustest selgus, et 46% vastajate hinnangul on väikestes kauplustes toodete hinnad samad või väiksemad ning 54% ütlesid, et hinnad on kõrgemad kui teistes poodides. „Usume, et mõlemal poolel on õigus. Inimesed saavad aru, et väikeses poes võib kaup rohkem maksta, kuna mugavus maksab,“ sõnas Kurisoo.

Tahetakse mobiiliga maksta

„Lähema paari aasta jooksul oodatakse, et väikepoodidesse tuleb valikusse rohkem värskeid tooteid, võimalus kohapeal ostetud tooteid tarbida ning võimalus maksta mobiiliga. Viie kuni kümne aasta pärast oodatakse väikepoodides rohkem tehnoloogilisi lahendusi, et saaks veelgi kiiremini maksta,“ rääkis Kurisoo.

Kurisoo sõnul on hakanud ka mõned supermarketiketid tegema väikeseid kauplusi, nagu Rimi Mini ja Express. Maxima avas äsja Riias oma Baltikumi esimese mugavuspoe Maxima Express. „Praegu panustavad tanklaketid väga palju sortimendi arendamisele ning sellele, et kliendid saaksid sealt vajaliku kauba kiiresti kätte.“

