Skandaalne raamat: Trump ei paista mitte midagi teadvat

"Tuli ja raev" Autor: Michael Wolff

Ilmumisaeg 15.06.2018

Kirjastus: Äripäev

Raamat ilmus USAs 5. jaanuaril 2018 ja saavutas kohe tohutu menu, esimese nädalaga müüdi raamatut üle 2 miljoni eksemplari ja see vallutas edetabelite tipu. Valge Maja mõistis raamatu hukka, nimetades selles esitatud väiteid eksitavaks ja valeks. Raamatut püüti ka müügilt kõrvaldada, kuid see ei õnnestunud.

Mida rohkem aga Wolff nägi ja kuulis, seda skeptilisemaks ja kriitilisemaks tema hoiak muutus. Valges Majas esimesest hetkest puhkenud sisekaklus (eeskätt peastrateeg Steven Bannoni ning Jarvanka ehk Trumpi nõunikust tütre Ivanka ja väimehe Jared Kushneri vahel) üksnes lisas rammusat ainest sellele, mis lõpuks Wolffi sulest ilmus. Näib, et 2017. aasta augustis vallandatud Bannon oli see, kelle keelepaelad olid kõige õlitatumad. Raamatu lõpp annab sellele ka seletuse, aga las see jääb avastamiseks.

Ettearvamatus, võhiklikkus ja suutmatus infot kasutada

Pealkiri „Tuli ja raev“ tekkis töö käigus ja viitab otseselt Trumpi administratsiooni esimese aasta vaat et suurimale välispoliitilisele katsumusele – Põhja-Koreale. See on ajakajaline ka just praegu. Trumpi ja Kim Jong-uni tippkohtumisele eelnev on väga tüüpiline näide praeguse Valge Maja ettearvamatusest, millele Wolff oma raamatus palju valgust heidab.

Wolff kirjutab armu andmata: „Trump oli distsiplineerimatu: ta polnud võimeline järgima mingit mänguplaani. Ta ei suutnud kuuluda ühtegi kollektiivi ja oli ebatõenäoline, et ta peaks kinni mingist programmist või põhimõtetest.“ Või teisal: „Presidendi välispoliitilised ja laiemat maailma puudutavad seisukohad olid eriti juhuslikud, võhiklikud ning pealtnäha täiesti ettearvamatud.“ Ettearvamatuse allikaks peab Wolff eeskätt Trumpi ja tema nõunike vähest või isegi olematut poliitilist kultuurikihti. Teine, veelgi hirmutavam põhjus on tema silmis lihtsalt suutmatus informatsiooni kasutada ja selle põhjal otsuseid teha.

„Üks Trumpi puudujääke, mis pidevalt kampaania ja ka tema senise presidendiaja vältel on silma torganud, on tema suutmatus mõista põhjuse ja tagajärje seost,“ kirjutab Wolff ja jätkab: „Peaaegu kõigile asjatundjatele, kes tema meeskonnaga kavatsesid liituda, hakkas vähehaaval kohale jõudma, et Trump ei paista mitte midagi teadvat. Kui ehitusvaldkond ehk välja arvata, polnud lihtsalt ainustki teemat, mida ta oleks arvestataval määral jaganud. Kõik, mis ta rääkis, tuli improvisatsiooni pinnalt. Kui ta midagi ka teadis, siis oli ta seda nähtavasti tund aega varem kuskilt kuulnud – ja seegi oli suuresti läbimõtlemata.“

