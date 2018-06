Trump tahab Venemaad punti tagasi

Donald Trumpi ja teiste G7 riikide vahelised erimeelsused joonistusid esimesel kohtumise päeval eriti selgelt välja.

USA president Trump üllatas avaldusega, et Venemaa tuleks tagasi ühendusse kutsuda. Venemaa arvati grupist välja pärast Krimmi annekteerimist. „Teate, kas see meeldib teile või mitte, ja see ei pruugi nüüd olla poliitiliselt korrektne, aga meil on vaja maailma juhtida, ja G7, mis enne oli G8, nad viskasid Venemaa välja. Nad peaksid Venemaa tagasi lubama," teatas Trump.

Teda toetas värskelt valitud Itaalia peaminister Giuseppe Conte, kes teatas Twitteris, et see on kõigi huvides, kui Venemaa ühendusse tagasi võetakse, vahendas BBC.

Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles mõni aeg hiljem, et kõik Euroopa Liidu juhid, kes Kanadas toimuval kohtumisel osalesid, sealhulgas härra Conte, olid tugevalt Trumpi idee vastu. Venemaad ei võeta punti tagasi enne, kui Ukrainas toimub mingi progress, ütles ta.

Kremli kõneisik teatas, et Venemaa ongi huvitatud teistsugustest formaatidest kui G7. Praegu on Venemaa president Vladimir Putin Pekingis, kus ta sai Hiina kolleegilt sõpruse medali.