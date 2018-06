Trump: USAd on ära kasutatud

Ainult tellijale

USA president Donald Trump ütles G7 kohtumisel, et USA tahab teha kiiresti lõpu ebaõiglasele kaubandusele, mis on pannud kohalikud ettevõtted ja töökohad riigist välja rändama.

„USAd on aastakümneid ära kasutatud,“ ütles Trump G7 kohtumise teisel päeval. Ta ütles, et oli pakkunud teistele G7 juhtidele, et kõik takistused, st tariifid ja subsiidiumid, kuulutataks kehtetuks. „Ei ole tariife, ei ole barjääre, ei ole toetusi,“ ütles ta. „Ma soovitasin seda, aga inimesed läksid tagasi arutelulaua juurde.“

Väidetavalt rääkis Trump teistele riigijuhtidele pikalt ja vihaselt sellest, kuidas USAd on halvasti koheldud, kaubandussüsteem on USA suhtes kahjulik, Ameerika majandusele kahjulik, Ameerika töötajatele kahjulik, keskklassile kahjulik,“ rääkis Reutersile Prantsusmaa presidendi ametnik. „Selline emotsionaalne tekst on niisugustel kohtumistel väga ebatavaline,“ ütles ta.