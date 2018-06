Uus poekett tuleb agressiivse plaaniga

Poola odavate kaupade jaekett Pepco lubab konkurente lüüa veel odavamate hindadega ja meelitada tööjõudu turu keskmisest kõrgema palgaga.

Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni tegevjuht Marcin Stanko ütles, et ettevõttel on paari aastaga plaanis Eestis avada 30 kauplust ning esimese tegevusaasta käibeks ennustavad nad 14-15 miljonit eurot, vahendab teemaveeb kaubandus.ee.

Aasta lõpuks on ettevõttel plaanis avada 7 uut kauplust ning järgmise aasta suveks on ettevõttel siin 10 kauplust. Stanko ütles, et ühe kaupluse avamisse investeerivad nad umbes 300 000 eurot. „Kui tuleb rohkem kauplusi, siis iga aasta plaanime käivet kahekordistada,“ sõnas Stanko.

Stanko sõnul on nende kõige suuremad konkurendid teised soodsad rõivakauplused ning Koduekstra, kes on turul juba väga pikka aega olnud. „Soovime olla atraktiivsemad klientidele just hindade poolest,“ sõnas ta ning lisas, et H&M ning LPP Retail kauplused ei ole nende jaoks otsesed konkurendid, kuna tegutsevad teises segmendis.

Ka tööjõudu plaanib Pepco agressiivselt omale saada. „Me vaatame, mis on turu palga standard ning proovime sellele lisada 10-15% juurde. Lisaks on meil boonussüsteem ja muud hüved,“ rääkis Stanko.

