Suur ülevaade: mida arvab finantsinspektsioon krüptomaailmast, ühisrahastusest, rahapesust

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Danske Banki riskikontroll ei olnud selline, nagu oleks pidanud olema, finantsinspektsioonile ei meeldi tarbijate hullutamine vahvate nimedega krüptomüntidega ning ühisrahastuses on kuhjunud riskid ja valdkonda on vaja reguleerida, rääkis finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler riigikogus.

Vastamiseks tuleb teha põige välis­poliitikasse. Nimelt määratlevad rahvus­vahelised suhted ja sealsed pinged ka väljakutsed finants­sektorile. Mida pingelisemaks muutuvad riikide või majanduspiirkondade vahelised suhted, seda rohkem näeme finantssanktsioone, seda laiemad on nendega hõlmatud subjektide tegevuste ringid. See aga asetab selge halduskoormuse finantsvahendajatele, kes peavad hea seisma finantssanktsioonide täitmise eest. Mida suurem on tulude samaks jäädes vastavuskulu (ingl compliance cost) välisklientidega seoses, seda väiksem on panga ja muu finantsvahendaja soov vastava ärisegmendiga tegeleda.

Niinimetatud PEPide normistik (ingl politically exposed person, riikliku taustaga isikud) tuleneb rahvusvahelistest normidest, mille algselt on kehtestanud selline organisatsioon nagu FATF (Financial Action Task Force). See on suurriikide kokku pandud töörühm, mis annab standardeid ja suundi rahapesu tõkestamise normide kujundamiseks. FATF on kehtestanud teatud normistiku PEPide reguleerimiseks. Sellest normistikust on Euroopa Liit võtnud direktiiviga üle PEPide käsitlemise ja Eesti on Euroopa Liidu direktiivi PEPide osas kopeerinud enda seadusesse. Manööverdamisruum on Eestil küllaltki väike.

Küll aga tean ka omast käest, et arvestades meie ühiskonna suurust, on üpris tõenäoline, et teie kõik ja mõned isikud veel, võib-olla isegi mina, me kõik saame tunda seda PEPide raamistiku koormust, kui me peame finants­vahendajatele esitama täiendavaid andmeid nii enda kui ka oma lähedaste kohta. See, kuidas iga pank seda regulatsiooni rakendab, on panga kutse­oskuse küsimus – kui hästi ta oskab oma kliendile sobivaks kujundada need küsimused, mida ta esitab. Ja kui kliendile ei sobi panga lähenemine, on tal võimalik valida veel 16 panga vahel. Tean omast käest – ma nüüd räägin kui eraisik, mitte kui finantsjärelevalve juht –, et need küsimused ja standardid on pankadel tõesti natuke erinevad.

E-residentsuse projektist

Minu arvates on tehnilisest või tehnoloogilisest küljest tegu huvipakkuva ja uuendusliku idee ning lahendusega. Riski nägin selles, et Eesti finantssektorilt justkui automaatselt eeldati ­e-residendi kliendiks võtmist. Minu arvates saavad sellised ootused äride või erasektori suhtes olla aktsepteeritavad ainult siis, kui need tulenevad osapooli kohustavast seadusest või toovad kaasa selgelt motiveerivaid hüvesid.

Eesti finantssektor ei tegutse isolatsioonis, sellele rakendub raamistik, mis umbes 95% ulatuses ei ole kodu­maine. Eesti võimekust tegeleda raha­pesu tõkestamisega hindavad regulaarselt rahvusvahelised organisatsioonid. Hea, et nüüdseks olen näinud, et nii pangad kui ka ministeeriumid soovivad e-residentsusega seotud riske finantssektorile teadvustada ja koos mõelda nende juhtimisele.

Finantsinnovatsioonist

Finantsinspektsioonile ei meeldi tarbijate hullutamine uudsete terminitega, olgu siin näiteks toodud vahvate nimedega krüptomündid, ja nendega inimestelt raha välja petmine. Meile ei meeldi tavapäraste klassikaliste finants­teenuste riietamine näilise inno­vatsiooni kuube ja pelgalt seetõttu leebema käsitluse taotlemine. Finantsturu regulatsioon on ja peab olema tehnoloogia­neutraalne, välja arvatud siis, kui ühiskond soovibki, et tehnoloogialahendeid koheldaks erinevalt, näiteks leebema tarbijakaitse hinnaga.

Finantsinspektsioonile meeldib sisuline uuenduslikkus, digitaalsus ja selle kasutamine finantsmaailmas, et teenused muutuksid tarbijale paremaks. Toon piltliku näite ja võrdluse muusikamaailmaga. CD-plaat on analoog­muusika riietamine digitaalsesse kuube, n-ö äriformaat on endine, aga uus kuub annab uue kvaliteedi. Tehnoloogiast tingitud täiesti uus ärimudel on näiteks Spotify-laadne muusikaportaal, kus tehnoloogia on loonud tarbijale uue ja mugavama teenuse, toote. Finantsturul tarbijad sellise sügavusega muudatust veel ei näe, kuigi konverentsidel ja teistel koosviibimistel on ennustatud peatset murrangut.

Tehisintellekt, suurandmed jms ­digitaalsed lahendid ei ole ka meie turul võõrad. Siiski soovime kasvõi katseliselt Eesti finantsturul veel rohkem näha juturoboteid, robotnõustajaid, suur­andmetele tuginevat kliendi profileerimist, aruandluse analüüsi, tehingu­mustrite analüüsi ja muud taolist.

Väärtpaberite keskregistri „lätistumisest”