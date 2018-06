Palgad kasvavad Tallinnas kinnisvara hinnast kiiremini

Kuna palgad kasvavad pealinnas kinnisvarahindadest kiiremini, siis on ka eluaseme taskukohasus Swedbanki andmetel aasta-aastalt paranenud.

Käesoleva aasta teise kvartali esimesel kahel kuul on Tallinna korterite hinnakasv kiirenenud – esialgsetel andmetel olid Tallinna kinnisvara hinnad aprillis 8 ning mais 11 protsenti kõrgemad kui aasta varem, lisas ta.

Kinnisvara hinnakasv ei olnud Rõbinskaja sõnul esimeses kvartalis laiapõhjaline. Hinnakasvu pidurdumist mõjutas kõige enam korterite hinnakasvu aeglustumine Kesklinna linnaosas, kus tehakse ligikaudu viiendik kõikidest Tallinna korteritehingutest. Tegemist on baasefektiga, kuna eelmise aasta jaanuaris tõusid kesklinna korterite hinnad aastases võrdluses enam kui viiendiku võrra.

Vaatamata suurele eluasemete nõudlusele, on eluasemelaenude jäägi kasv olnud mõõdukas ning jõudis selle aasta esimeses kvartalis 6,8 protsendini aastases arvestuses. Omavahenditest tehtud tehingute osakaal on viimastel aastatel püsinud üsna kõrgel tasemel (ligikaudu 44 protsenti), mistõttu on ka majapidamiste riskid väiksemad võrreldes buumiaegse perioodiga.

Tallinna korterite turule lisandub aktiivselt uusi eluruume

Aasta esimeses kvartalis jätkus aktiivne uute eluruumide lisandumine Tallinna korterite turule – kasutusluba anti ligikaudu 800 uuele korterile, mis on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 200 võrra kõrgem. Väljastatud kasutuslubade suurt arvu peegeldab eelmisel aastal väljastatud korterite ehituslubade erakordselt suur hulk – kui 2016. aastal väljastatud ehituslubade arv oli 2200 ringis, siis 2017. aastal ületas see juba 3600 piiri.

Selle aasta esimeses kvartalis väljastati ehituslube enam kui 600 uuele korterile, mis on aga mõnevõrra madalam arv kui mullu samal ajal. Selle aasta esimeses kvartalis küündis arendusprojektide laojääk 3200 korterini, mis on piisav ka suurema nõudluse katmiseks.

Balti riikides oli eluase jätkuvalt kõige taskukohasem Riias

Baltikumi pealinnadest oli esimeses kvartalis eluase jätkuvalt kõige taskukohasem Riias, millele järgnes Tallinn ja seejärel Vilnius. Swedbanki indeksi järgi Riia korterite taskukohasus selle aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga paranes, kuna kiire palgakasv ületas korterite hinnakasvu. Eluaseme taskukohasus aga vähenes Vilniuses, kuna palgakasv jäi korterite hinnakasvule ja eluasemelaenude intressimäärade kasvule alla.