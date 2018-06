Põhja-Korea ja USA raskused ühise eesmärgi sõnastamisel

Teisipäevaseks tippkohtumiseks valmistuvad USA ja Põhja-Korea esindajad üritavad päevakava asjus ühist keelt leida, kuid peamise erinevusena ei ole suudetud kokku leppida, mida täpselt poolsaare tuumarelvadest vabastamise lepe peaks tähendama.

Sellal kui Trump Singapuri peaministri Lee Hsien Loongiga varast sünnipäevakooki maitsesid (Trump saab neljapäeval 72), püsis Põhja-Korea juht rangelt valvatud St. Regise Hotellis. Põhja-Korea riigimeedia teatas esmaspäeval, et kahe riigi juhtidel on ees põhjalikud ja laiaulatuslikud kõnelused, mille abil saab Korea sõjast eri suundades läinud suhted uuele rajale seada. “Ajastu on muutunud,” teatas uudisteagentuur KCNA.

Tuumatehnikast loobumine võib võtta aastaid

Sellal kui USA eeldab, et tuumarelvastusest loobumine saab olema Põhja-Korea poolt ühepoolne ja lõplik, võib arvata, et Pyongyangi jaoks tähendab see pigem poliitilist kurssi, et tegemist liitumisega maailmas üldiselt levinud eesmärgiga vähendada tuumarelvade arsenali, ütles Lõuna-Korea endine diplomaat Chun Yung-Woo Financial Timesile.

Washington ootab, et Põhja-Korea loobub kõigepealt olemasolevatest tuumalõhkepeadest, mida võib olla kuni 60, seejärel laseb Lääne kontrolli all lammutada tuumatehnika arendamisega tegelevad keskused. Seouli ülikooli professori Suh Kune-Yulli hinnangul võib tuumaprogrammi demonteerimine võtta 2000 teadlasel aega vähemalt 3 aastat. Kuid on ka hinnanguid, et sellega läheb kuni 15 aastat.

Põhja-Korea tõeline eeskuju Hiina

USA president Donald Trump on Põhja-Koreale kinnitanud, et riik võib tänu USA investeeringutele saada tõeliselt rikkaks, kui nad peaksid tõotama tuumarelvadest loobumist.

Ekspertide hinnangul ei ole Kim Jong Uni eeskujuks siiski USA vabal turumajandusel baseeruv mudel, vaid Hiina riiklikult kontrollitud turumajandus, kas või juba selle pärast, et see Hiinas on võimulolijatele taganud stabiilsuse, kirjutab Reuters.

Kim on alates märtsist teinud kaks välisvisiiti Hiinasse ning Hiina on Põhja-Korea peamine ja valdav kaubanduspartner (90% kogu Põhja-Korea väliskaubandusest). “Kim loodab Trumpiga peetavate kõneluste abil saada USA sanktsioonidest loobuma. Pärast seda võivad ajalehed keskenduda jälle Kimile ja (Hiina juhile) Xi Jinpingile,” ütles Lõuna-Korea majandusanalüütik Jeon Kyong-man Reutersile.