Reitinguagentuur prognoosib Eesti majanduskasvu jätkumist

Ettevõtete investeeringute ja tööturu käekäigu tasakaal on see, millest sõltub Eesti majanduse käekäigu tulevik, märgib reitinguagentuur S&P, Eesti krediidireiting jäi senisele tasemele.

S&P ootab, et investeeringud kasvavad järgnevatel aastatel veidi enam kui 5 protsenti aastas. Eesti ettevõtetel on piisavalt vahendeid, et teha täiendavaid investeeringuid tootlikkuse kasvatamiseks, mis omakorda aitaksid kaasa majanduskasvule.

Eesti konkurentsivõimele ja pikaajalistele majandusarengutele on jätkuvalt piiranguks tööjõupuudus. See võib tähendada, et ka järgnevatel aastatel palgakasv ületab tootlikkuse kasvu. Halvimal juhul võib see viia ülekuumenemise ja teiste majanduslike tasakaalustamatusteni.

Reitinguagentuur Standard and Poor’s (S&P) kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel kõrgel tasemel AA- stabiilse väljavaatega. Lühiajaline reiting kinnitati senisel tasemel A-1+.

S&P reiting AA- on reitinguagentuuride kõrgeim hinnang Eestile. Riigireiting näitab agentuuri hinnangut valitsuse võimele riigi võetud võlakohustusi tulevikus täita. Eesti reitingut toetavad S&P teatel riigi tugevad institutsioonid ja kuulumine eurotsooni.

Stabiilne väljavaade näitab agentuuri ootusi Eesti tugeva majanduskasvu jätkumisele ja agentuur prognoosib Eestile järgnevatel aastatel üksnes marginaalset eelarvedefitsiiti.

Väikese avatud majandusena lõikab Eesti kasu paranenud majanduskonjunktuurist, kuna Eesti peamistel eksporditurgudel on nõudlus tugev, eriti Soomes ja Rootsis.