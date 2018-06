Leedo: riigil ei tohiks olla ühtki äri

„Kui Tallinna Sadam oleks läinud 100% börsile, siis ma rõõmustaks. Ma rõõmustaks, kui Eesti Energia läheks 100% börsile. Riik ei tohiks omada ühtegi äriettevõtet. Riik peaks eksisteerima maksude baasil,“ ütleb Äripäeva Äriplaani konverentsil esinev ettevõtja Vjatšeslav Leedo.

Tõde on selles loos kuskil 80 protsenti. Ma olen alati öelnud, et selleks, et ma erakonda astuks, peaks mind viima niisugusesse seisu, kus ma ei tea, mis ma teen. Ilmselt Äripäeval õnnestus ka seda teha, sest ma ei tea, mis ajendas mind seda intervjuud andma.

Noh, tulemus on teada. Ma ei ole astunud Keskerakonda ja pole üheski erakonnas. Ma olen saarlaste erakonnas, on niisugune mitteformaalne erakond.

Savisaarega on teie suhted siiski võrdlemisi head.

Jah, kuid ma tunnen ka teda juba 1980. aastate lõpust. Püüan inimestega läbi saada, ja mitte ainult Savisaarega, teistega ka. Savisaart on läbi aegade toetatud, temaga vaieldud ja tülitsetud. Muidugi see, mis praegu juhtus, natuke kahju on. Ta on teinud Eesti riigile väga palju head, aga ka teistpidi.

Kes on poliitikas teile läbi aegade kõige kasulikum olnud?

Mitte keegi. Mulle on kõige kasulikum olnud mu oma naine, kes on lasknud mul töötada, ja perekond, kes on mind sundinud töötama. Aga poliitikuid, kellest ma tõesti pean lugu…

Mart Laar. Eesti Vabariik peaks olema väga tänulik selle eest, et ta loosung oli: „Inimesed, tehke tööd ja tehke kõik, mis te suudate.“

Tiit Vähi on jälje jätnud. Siim Kallas on jälje jätnud. Ma ei juurdle selle 10 miljoni dollari loo üle, ma tean, kui kerged on need jutud tulema. Kõik mõtlevad, et lepingud on altkäemaksu eest tulnud. Kui see nii oleks, siis ma istuks ka kohtupingis.

On terve hulk ministreid, kes on väga tublilt tegutsenud. Ka Edgar Savisaar, Arnold Rüütel.

Ma olen teid mitu aastat Äriplaani konverentsile esinema kutsunud. Olete vastanud, et ei taha avalikkuse ette tulla, ja samas öelnud, et Eesti riigis on paljud asjad mädad.

Riigikapitalism ei meeldi. Inimese vabadus surutakse tahapoole, see tuletab meelde 40-50 aasta taguseid aegu. Lugesin Saarte Häälest, kuidas riigifirma ütleb, et suured veoautod tohivad liikuda ainult hommikul ja õhtul. Sadu näiteid on. Inimene ei ole mitte keegi riigi jaoks, ja see tendents on ohtlik. See viib kinnise, riigi poolt kontrollitud ühiskonnani. See sarnaneb meie naabriga, kus kõik juhtorganid teavad, kus inimene peab üle tee minema, mis ravimeid peab tarvitama, mida peab sööma, kui paks olema.

Riik peab looma võimalusi, mitte sundima inimest kasutama oma teenuseid. Inimene võib ilma passita käia, kui tal seda vaja pole. Aga laias laastus on riik arenenud väga hästi.

Ma olen läbi ja lõhki vabaduste pooldaja, ettevõtja. Oleme elanud orjuses ja kui ori pääseb vabaks, siis ta enam orjaks ei hakka. See mentaliteet, et riik on kõige tähtsam, see natukene vale.

Ehk peaksite poliitikasse minema?

Mitte mingil juhul. Ma olen harjunud ütlema sirgelt välja, kuidas asjad on, ja vahel pingutan selle ütlemisega isegi üle. Mõni solvub, normaalsed inimesed saavad aru. Poliitik peab oskama laveerida.