Marko Mihkelson: Põhja-Korea ei loobu täna tuumarelvastusest

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelsoni sõnul on tänane Põhja-Korea ja USA liidrite kohtumine küll ajalooline, kuid Põhja-Korealt tuumarelvadest loobumist siiski oodata ei maksa.

„Tänase kohtumise kõige olulisem kontekst on see, et kohtumine toimub ning see on ajalooline,“ rääkis Mihkelson Äripäeva Hommikuprogrammis. „Nii Eesti kui terve maailma jaoks on oluline, et täna räägivad poliitikud, mitte ei kõnele relvad,“ nentis ekspert.

Mihkelson tõdes, et mängus on palju ning USA kindel eesmärk on meelitada Põhja-Korea tuumarelvastusest loobuma. „Selles osas oleksin ma tänase kohtumise osas siiski skeptiline, et seda lubadust me täna Singapurist kuuleme,“ märkis Mihkelson. „Ilmselt võidakse relvastuse loobumisest rääkida kui väga pikaajalisest protsessist.“

Ekspert lisas, et tänane kohtumine mõjutab veel ka Hiina, Jaapani ja Venemaa huve. „Kindlasti see kohtumine raputab seda seisu päris korralikult,“ oli Mihkelson veendunud.

Trumpi jaoks on tegemist tähtsa kohtumisega ka seetõttu, et Mihkelsoni sõnul antakse talle selle põhjal hinnang, kui hea läbirääkija ta lõpuks ikkagi on.

Hommikuprogrammi juhi küsimusele, kas Trumpi hea läbisaamine Kimiga ei või tähendada seda, et mõnel teisel päeval astub ta sama headesse suhetesse Venemaa president Vladimir Putiniga, vastas Mihkelson, et sellepärast ta ei muretse. Mihkelsoni sõnul on tegemist põhimõttelise küsimusega ning sel juhul peaks Trump viimastest loobuma.

Mihkelsoni sõnul on tegemist sürreaalse kohtumisega, sest alles hiljuti olevat Põhja-Koreas vändatud film, mille kohaselt toovad viimase raketikatsetued kaasa kohtumise USA riigipeaga. Kim Jong Un seda ka tänasel kohtumisel mainis – tegemist polevat fiktsiooni, vaid reaalsusega.