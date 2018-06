Põhja-Korea ja USA lubasid desarmeerimiseks koostööd

Teisipäeval kirjutasid USA president Donald Trump ja Põhja-Korea liider Kim Il Jong alla dokumendile, mis Trumpi kinnitusel toob kaasa Põhja-Korea kiire loobumise tuumarelvadest.

Kahe riigi juhid tegid ka ühisavalduse, milles kinnitasid riikidevaheliste suhete paranemist, tööd tuumarelvade desarmeerimise nimel ning Põhja-Korea lubas USAle välja anda Korea sõjas hukkunud sõjavangide ja teadmata kadunute maised jäänused.

Tegemist on siiski diplomaatilise protsessi esimese sammuga, kuid Reutersi järgi võiks seda võrrelda president Richard Nixoni visiidiga Pekingisse, mille järel algas Hiina reformide aeg.

Financial Times kirjutab, et enne kohtumise alustamist võis kuulda, kuidas Kim Il Jong ütles Donald Trumpile, et kogu maailmale näib kogu sündmus otsekui ulmefilmist pärit olevat.