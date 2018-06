Vaata omavalitsuste suurimaid IT-turbe intsidente

Riigikontrolli värske audit loeb üles kohalikes omavalitsustes toimunud IT-turbe intsidente, millest vähemalt ühe puhul ulatus rahaline kahju kümnetesse tuhandetesse eurodesse, vahendas ITuudised.ee.

* Mullu murti sisse nelja Harjumaa omavalitsuse valvekaameratesse. Rünneteks kasutati kaamerate lappimata turvaauke ning asjaolu, et ligipääs seadmetele oli piiramata.

* Eelmisel aastal andis Viljandi muusikakooli töötaja teadmatuse tõttu ligipääsu oma arvutile ingliskeelse telefonikõne peale, kus helistaja teatas, et on Microsofti esindaja ning vajab ligipääsu arvutile, sest see on viirusi täis. Ajaks, kui IT-spetsialistid jaole said, oli jõutud arvutile parool peale panna. Andmeid pahalased seekord kätte ei saanud.