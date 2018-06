Ettevõtjad parandaksid keskkonda maksulangetustega

Kõige suurem probleem ettevõtluskeskkonnas on maksud ja neid tuleks vähendada, selgub kaubandus- ja tööstuskoja korraldatud küsitlusest.

Ligi kolmandiku küsitlusele vastanud ettevõtjate mured on seotud maksukeskkonnaga. Leiti, et seoses tööjõupuuduse ning kiire palgakasvuga on tööjõumaksud liiga kõrged. Probleemseks osutusid ka erinevad erisoodustusmaksud, mille tõttu on väga kulukas töötajaid motiveerida.

Veel toodi probleemidena välja tööjõu vähesus, riigihangete hinnapõhisus, keskkonnamõjude hindamiste liigpikk protsess, pakendiaktsiisiga seonduv ja rahulolematus ehitusseadustikuga.

Küsitlusele vastajad leidsid, et äriõigus on üks vähestest valdkondadest, kus probleeme on vähem ning pigem toetab ettevõtlust. Peamise murekohana märgiti ettevõtte likvideerimist, mis on aeganõudev ning keeruline.

Muude probleemidena toodi välja, et tervishoiusüsteem vajab ümberkorraldamist ning Eestis tuleks korrastada elektri- ja teedetartistut. Viimase eesmärk on, et maksudega ei peetaks üleval taristu osa, mida ei kasutata. Tehti ettepanek vähendada elektrienergia võrgutasusid tööstusettevõtete jaoks. Lisaks leidsid ettevõtjad, et Eesti avaliku sektori ametnike arv on liiga kõrge ning seda tuleb oluliselt vähendada.