Põhjas käinud Itaalia pangad võivad olla kuum kaup

Itaalia pankade peatse krahhiga on meid hirmutatud juba mitu aastat, kuid praeguseks näib, et Itaalia pangandussektori suurimad probleemid said eelmisel aastal lahendatud. Uue Itaalia valitsuse ametisse nimetamise ning sellest põhjustatud aktsiate languse valguses tasub Itaalia pangaaktsiatele pilk peale heita.

Itaalia pangandus ei saanud niivõrd palju kannatada 2007.–2008. aasta ülemaailmses finantskriisis, kui just sellele järgnenud majanduskriisis. Kuna Itaalia majanduse kogutoodang ei suutnud finantskriisi järel olulist kasvu näidata, siis hakkasid Itaalia pankades kogunema mittetöötavad laenud. Euroopa Keskpanga määratluse kohaselt on mittetöötavad ehk nn halvad laenud need, kus laenu võtja ei ole suutnud kokkulepitud põhiosa või intressi tasuda üle 90 päeva.

Kui halbu laene koguneb pangale liiga palju, siis ta peab üha rohkem kapitali selle jaoks kõrvale panema, sest suureneb tõenäosus, et need laenud ei tulegi tagasi. Laenude väärtuse allahindlusega jõuab see kahjumitena ka panga kasumiaruandesse. Lisaks suurtele kahjumitele, mida sellised laenud põhjustavad, on teiseks murekohaks see, et halbade laenude suur osakaal ning kapitali varumine nendest tulevate kahjude katmiseks piirab panga võimalust uusi laene väljastada. See omakorda vähendab panga kasumi teenimise võimet ning samuti ettevõtete võimalusi laenu saada, mis omakorda pärsib majanduskasvu.

Itaalia pangandussektor

Itaalia pangandussektor on ajalooliselt olnud küllaltki killustunud ning suurt rolli on selles mänginud väikesed kohalikud pangad, mis on üldjuhul olnud ühistupangad ning hoiu-laenuühistud, kus omanikeks on pankade kliendid. Seoses Itaalia pankade laenuportfellide kvaliteedi halvenemisega oleme näinud viimastel aastatel pankade ühinemisi. Samuti on Itaalia valitsus korraldanud oma 2015. aasta määrusega ühistupankade liitumisi omavahel või liitmist mõne teise pangandusettevõttega, nii et ühistupankadest on saanud aktsiaseltsid.

Itaalia pangandusturul on viimastel aastatel toimunud suur konsolideerimine. Intesa Sanpaolo tekkis 2007. aastal pärast seda, kui ühinesid Banca Intesa ja Sanpaolo IMI. Need mõlemad pangad olid ka varem tekkinud mitme panga liitumise teel. Intesa Sanpaolo on tugev rahvusvaheline pank, millel on ka oluline investeerimispanganduse osa, mis tuleneb varasemast Banca IMI ülevõtmisest. Banca IMI asutati juba 1931. aastal sellise nime all, mis tõlkes tähendab Itaalia Väärtpaberiinstituut.

Intesa Sanpaolot tuuakse pidevalt Itaalia panganduse eeskujuks, kuna sellel pangal on halbade laenude osakaal väiksem kui teistel Itaalia pankadel, nii selle panga riski suurteks laenukahjumiteks peetakse madalamaks. Samuti on välja toodud asjaolu, et Intesa Sanpaolo bilansis on võrreldes teiste Itaalia pankadega vähem Itaalia valitsuse võlakirju, mistõttu on see pank Itaalia riskidele vähem haavatav. Intesa Sanpaolo suhteline tugevus võimaldas tal 2017. aastal üle võtta kaks raskustes olevat panka (küll riigi abiga), mis omakorda Itaalia pangandusmaastikku tugevamaks tegi.

Viimaste aastate sündmustest ongi kõige rohkem võitnud Intesa Sanpaolo, mis on varade mahult Unicreditist mööda liikunud, saades mitme panga ülevõtmisega Itaalia suurimaks pangaks. Kaotajaks on jäänud Monte dei Paschi di Siena, mis on küll napilt ellu jäänud, kuid on kaotanud kolmanda koha Itaalia pangandusturul. Suuruselt kolmandaks pangaks on saanud Banco BPM, mis on tekkinud kahe suure ühistupankade grupi Banco Popolare ning Banco Popolare di Milano liitumise tulemusena.

Kapitali kaasamine pankade päästmiseks