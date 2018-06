Columbus ostis tarkvarafirma

Majandustarkvara pakkuja Columbus Eesti ostis teise Eesti tarkvaraettevõtte HÄT Systems, teatas tehingut nõustanud advokaadibüroo Triniti.

“Me näeme Dynamics NAVi (Microsofti majandustarkvara) põhiste lahenduste kasvupotentsiaali. Tehnoloogia on end selgelt tõestanud keskmise suurusega ettevõtetele. Microsoft oma toodetega on täna majandustarkvara turuliider keskmistele ja suurtele ettevõtetele ning me näeme siin turu valmisolekut kasvuks,” selgitab otsust Columbus Baltikumi tegevjuht Ivo Suursoo. Columbus Eesti kirjutab oma värskes aruandes, et hoiab endiselt juhtiva Microsofti ärilahenduste pakkuja positsiooni.

HÄT System on 2005. aastal loodud majandus- ja ärianalüüsitarkvara pakkuv ettevõte, kelle peamiseks fookuseks on Dynamics NAVi põhised majandustarkvara lahendused. “ERP maailm muutub ja üha olulisemaks saab laiema toodete ja teenuste valiku pakkumine, mis on kergemini saavutatav suuremas ettevõttes. Columbusega koos toome klientideni laiema valiku alates kliendihalduslahendustest kuni pühendunud ärianalüütika meeskonnani,” ütleb HÄT Systems tegevjuht Roland Kasela.

HÄT Systemi käive oli eelmisel aastal 1,17 miljonit eurot ja kasum 102 000 eurot, aasta varem olid numbrid vastavalt 1,12 miljonit eurot ja 266 000 eurot.