Liftideta tornmaju enam ei lubata

Tulevastes kortermajades, mil korruseid viis või enam, on edaspidi lift kohustuslik, nii sedastab ettevõtluse- ja infotehnoloogiaministri viimane määrus.

Nõue puudutab kõiki viie või enama korrusega kortermaju, mille ehitusprojekt valmib pärast järgmise aasta 1. augustit. Eraldi määruse kirjutamise põhjuseks on parema ligipääsetavuse tagamine kõigile ning viie või enama korrusega kortermajades lifti paigaldamise nõue on levinud praktika ka mujal Euroopas.

„Kortermajade eluiga on keskmiselt viiskümmend aastat, teinekord rohkemgi. Kui teeme praegu pingutusi, et kõigil oleks võimalik kortermajas liikuda, siis sellel on positiivne mõju aastakümneteks. Arvestada tuleb ka seda, et juba valminud hoonele on tagantjärele lifti lisamine väga kulukas,“ ütles minister Urve Palo pressiteate vahendusel.