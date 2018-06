Tee-ehitus tapab Gonsiori ettevõtted

Kaks kuud pikemaks ja kogu suve vältavaks veninud tee-ehitus mõjub halvavalt Tallinnas Gonsiori tänaval asuvatele ettevõtetele.

Kõige hullem on see, et kui alguses lubati ettevõtjatele tööde lõpetamist Gonsiori tänava alguses umbes jaanipäevaks, siis ootamatult lükkus tööde valmimine kahe kuu võrra edasi.

Kui ettevõtjad palusid linnalt abi, sest on ehituse tõttu üsna palju raha kaotanud, siis saadi vastuseks väljavõte seadusest, mille järgi ei pea linn selliseid kahjusid kompenseerima.

Loe pikemalt Postimehest.