Õpetlikud näited kehvast müügist ja kehvast kliendist

Vahel teevad müügiinimesed vigu kliendi probleemide lahendamisel ja vahel tekitavad kliendid ise probleeme. Siin on Äripäeva teemaveebi bestsales.ee viimaste kuude jooksul kogutud näited.

Kui klient pöördub teie poole küsimuse või probleemiga, on mõistlik hoiduda igasugusest eneseõigustamisest. See ei aita kuidagi olukorda lahendada ning pigem ärritab klienti.

Mõned nopped bestsales.ee vastuskirjadest, mille oleks võinud ära jätta:

"Kahjuks ei saa me täpset päeva ette määrata, kuna meie saame ka informatsiooni, mida logistika osakonnast öeldakse."

"Selle kasutusjuhendi on koostanud meie tarnija ja meil pole paremat kusagilt võtta. Kui soovite, võite otse tootja poole pöörduda."

Vahel juhtub, et müügiinimesel puudub soovitud info või õigus kliendi poolt palutud muutuse tegemiseks. Kui tahad säilitada kliendi silmis autoriteeti, siis pole oma piiranguid mõistlik presenteerida. See tekitab kliendis pigem tunde, et tahaks siis targema ja väärilisema esindajaga suhelda.

Siin mõned näited, mis pigem vähendasid respekti:

Telefonioperaatori vastus, kui klient küsis telefoni teel teise teema lõpetuseks ühe küsimuse arve kohta: "Minul puuduvad kahjuks õigused arvete vaatamiseks."

Klienditeenindaja vastus olukorras, kus kaupluses oli väljas ebaloogilise hinnaga eripakkumine: "Hinnad sisestatakse peakontorist ja meie siin ei saa midagi teha. Süsteem annab sellise hinna."

Tasakaalustamaks müügivigu, toome näite ka kliendist, kes ületas ise väärikuse piiri.

Hoolimata kliendi ebaviisakast käitumisest ja ebareaalsetest nõudmistest on loomulikult mõistlik viisakaks jääda, kuid põhjendamatuid nõudmisi ja tühje ähvardusi ei pea arvesse võtma.

Näide vastusest ühele müügipakkumisele, millele ei pea reageerima. Selle kirja on saatnud ärikliendi esindaja. Avaldame selle sõna-sõnalt ja muutmata kirjapildis: "Fuck offteoma e-mailidega,ma ei soovi seda sitta!!!"

Tegemist ei ole põllumajandusettevõttega...

Rohkem näiteid kehvast müügist ja kehvadest klientidest loe Äripäeva teemaveebist bestsales.ee.