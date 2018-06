Kuidas mõista, kas sa oled hea juht?

Ainult tellijale

Piisab vaid 10 küsimusele vastamisest, et mõista, kas sa oled hea juht või mitte.

Kui tavatarkus ütleb, et mida rohkem palka ja boonuseid töötajatele anda, seda motiveeritumad nad on, ei pea see tegelikult paika. Eelneva kõrval on väga oluline, et tööandja suudaks oma töötajaid ka sõnaliselt motiveerida.

Portaal Inc kirjutab, et ideaalis võiks töötajal olla oma firma ja ülemusega emotsionaalne side, mis tähendab, et töötajal on siiras soov ettevõtte edenemisse panustada. Ühtlasi peab töötajal olema tunne, et tema panusega arvestatakse, ta on oluline ning tal on võimalus hea töö korral ettevõttes edeneda.

Seda, kas iga töötaja nii tunneb, peab nende endi käest küsima, ent veidi lihtsam viis küsimusele potentsiaalset vastust saada on analüüsida ka enda käitumist.

Nii soovitabki portaal Inc mõelda ja endat küsida järgnevad 10 küsimust, et mõista, kas sa oled hea juht ning mida võiks endas paremaks muuta.