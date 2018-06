Audi pealik arreteeriti

Diiselmootorite petutarkvara skandaali tõttu kahtlustuse saanud Audi tegevjuht Rupert Stadler arreteeriti esmaspäeval, kirjutab Financial Times.

Stadler sai kahtlustuse nädal tagasi, kui prokuratuur teatas, et uurimise all on nüüd ühtekokku 20 kahtlusalust ning senised kahtlused andsid alust Stadleri ja veel ühe juhatuse liikme korteri läbiotsimiseks.

Volkswageni kontserni kuuluvat Audi divisjoni juhtis Stadler 2007. aastast ning aprillis pandi Stadler ka kogu kontserni müügidirektoriks. Ta on kõige kõrgemal kohal olnud juht, kes Volkswageni diiselmootorite skandaali pärast on vahi alla võetud.

Ametlikult kahtlustatakse Stadlerit ja teisi pettuses, valereklaamide tegemises ning petutarkvaraga varustatud autode Euroopa turule toomisele kaasaaitamises.

Audi teatas alles möödunud kuul, et on avastanud diiselmootori emissioonidega seotud probleeme veel 60 000 sõidukil, tuues uuesti tähelepanu keskpunkti Volkswageni kontserni, mis enam kui kaks aastat heitleb halbade uudistega seoses petutarkvaraga, mis kontsernil võimaldas müüa autosid, mille emissioon ületasid lubatud piiri mitu korda.