Kaljuranna tulek tõstis sotside reitingut

Marina Kaljuranna liitumine sotsiaaldemokraatidega võiks olla üks selgitustest, miks erakonna populaarsus sai juunis tõuke ülespoole, kirjutab Postimees.

Postimehe ja BNSi tellitud Kantar Emori erakondade reitinguedetabelit juhib jätkuvalt ja kindlalt Reformierakond, kes juuni seisuga pälviks kolmandiku kõigi valijate häältest, teisel kohal on Keskerakond ümardatult 23 toetusprotsendiga.

Kui valimised toimuksid homme, siis uuringu tulemuste järgi oleks kolmas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kelle reiting esimesel poolaastal on olnud 17–19 protsenti. Uuringut juhtinud Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi hinnangul on EKRE eelmise aasta lõpust alanud tõus stabiliseerunud ja nende positsioon tabeli esikolmikus on kindel.

259 päeva enne riigikogu valimisi on neljandal kohal sotsiaaldemokraadid, kes teist kuud järjest reitingut parandasid. Ülejäänud kolm erakonda – Vabaerakond, Isamaa ja Eestimaa Rohelised – kõiguvad valimiskünnise piiri lähedal.

